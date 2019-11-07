Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский: В местах разведения войск прекратились обстрелы

07 ноября 2019, 20:08

Зеленский: В местах разведения войск прекратились обстрелы

Разведение сил на Донбассе обеспечивает соблюдение режима прекращения огня на участка отведения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что разведение средств прописано в Минских соглашениях.

«Мы развели войска в Катериновке и ничего не произошло. И там совсем нет обстрелов. И в Станице Луганской тоже. И статистика такая: где есть разведение, там нет огня нет», — сказал Зеленский в выпуске «Откровенно с президентом».

«Что касается Петровского. Там поле и нет никаких проблем с разведением», — продолжил он.

Зеркальное разведение у Золотого началось 29 октября и завершилось 1 ноября. Сейчас там проходит разминирование и демонтаж укреплений.

В Станице Луганской войска отвели в  июле, что открыло путь к строительству моста на КПВВ. 

ТЕМЫ

Места
Золотое Петровское
Прочее
Разведение сторон
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:38
Штаб ООС и «ДНР» назвали разные даты разведения войск у Петровского
12:24
В Седово «полиция ДНР» нашла муляж бомбы
11:49
Беспилотник ОБСЕ обстреляли над неподконтрольной Луганщиной
09:41
«ДНР» и «ЛНР» получили из России четвертый «гумконвой» за месяц
21:24
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:35
«ДНР» предложила начать разведение войск у Петровского 9 ноября
11:20
ОБСЕ видела неразорвавшийся боеприпас в жилом квартале Донецке и повреждения в Гольмовском
10:39
В «ДНР» анонсировали прибытие еще одного «гумконвоя» из России
08:54
ОБСЕ увидела вооружение в жилых районах на Донбассе
21:30
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:30
В «ДНР» задумались над платежной системой, которая не попадает под санкции
09:19
Наблюдатели ОБСЕ видели повреждения дома в Ясиноватой из-за обстрела
20:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:27
В «ДНР» говорят о полумиллиардных долгах за квартплату в Донецке
17:25
ОБСЕ зафиксировала повреждения дома в неподконтрольной Александровке
все новости
20:32
Один военный погиб, еще четверо ранены с начала суток
20:08
Зеленский: В местах разведения войск прекратились обстрелы
19:50
Зеленский: Никакой «серой зоны» на участках разведения нет. В Станице Луганской — Швейцария
18:28
Зеленский обещает, что заказчики убийств Гандзюк и Шеремета будут найдены
17:50
Комитет Рады обратится к правоохранителям за данными о расследовании событий под Иловайском и Дебальцево
17:49
Адвокат: Цемах готов свидетельствовать в деле о крушении МН17
17:27
СБУ: Екс-руководитель госпредприятия поставлял в РФ оборудование для военных кораблей
16:52
Полиция Мариуполя ищет ребенка, пропавшего на подконтрольной «ДНР» территории
16:40
ВСУ готовы начать разведение у Петровского 8 ноября, подтвердил начальник Генштаба
16:21
Западные послы посетили участки разведения у Петровского и Золотого
16:09
Зеленский ветировал принятый Радой закон о проверках получателей субсидий
15:19
Два депутата горсовета на Луганщине получили условный срок за организацию «референдума»
14:19
Макрон снова выступил за возобновление диалога с Россией
14:11
Порошенко снова не явился на допрос в ГБР. Сегодня он в Авдеевке
13:41
Полиция открыла дело из-за драки Ляшко с Герусом
все новости
ВИДЕО
Ляшко и Герус подрались в аэропорту «Борисполь» ►
06 ноября, 22:13
Как живут семьи погибших в АТО ►
06 ноября, 15:28
У Золотого отвели войска. Что дальше? ►
06 ноября, 10:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция