Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 7 ноября.

Политика

Лидеры «нормандской четверки» во время личной встречи обсудят разведение на следующих участках, вопросы обмена пленными и выборы на Донбассе, сообщил президент Владимир Зеленский.



Общество



Экс-командир подразделения ПВО «ДНР» Владимир Цемах готов дать показания нидерландским следователям в деле о крушении малайзийского «Боинга» на Донбассе. Самолет сбили в июле 2014 года. Находившиеся на борту 298 человек погибли.



В Донецк и Луганск прибыл 90-й «гуманитарный конвой» из России. Украина неоднократно выступала с протестом в связи с российскими «гумконвоями», указывая что таким образом Москва может снабжать боевиков.



Боевые действия



Беспилотник СММ ОБСЕ был обстрелян во время мониторинга в районе подконтрольного боевикам поселка Металлист Луганской области.



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