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Командующий ООС: Боевики не готовы к разведению у Петровского

08 ноября 2019, 09:01

Командующий ООС: Боевики не готовы к разведению у Петровского

Боевики группировки «ДНР» не подтвердили готовность к разведению сил и средств в районе Петровского. Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко.

При этом он отметил, что украинская сторона готова начать разведение сегодня, 8 ноября, в 12:00. «Эта дата определена с учетом последнего нарушения режима тишины на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября этого года», — сказал Кравченко.

Командующий ООС отметил, что противоположная сторона в настоящее время не подтвердила готовность. «4 ноября они были готовы, а сегодня — не готовы. Выводы можно сделать однозначно», — добавил Кравченко.

Он напомнил, что если разведение все же состоится, то оно должно быть зеркальным — стороны отведут свои войска на 1 километр. Фиксировать процесс разведения будет специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Практический процесс разведения должен осуществлять на протяжении трех дней, далее последуют разминирование и демонтаж укреплений.

Кравченко отметил, что отвод войск на этом участке провести легче, чем на двух предыдущих, потому что участок разведения находится вне расположенных рядом населенных пунктов Петровское (не подконтролен украинской стороне) и Богдановка (подконтролен).

Попытка разведения сил у Петровского, назначенная на 4 ноября, была сорвана из-за нарушения семидневного режима прекращения огня. Украинская сторона заявила о новой дате отвода войск — 8 ноября. В свою очередь группировка «ДНР» заявила о готовности начать отвод войск 9 ноября.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Кравченко
Организации
ДНР Штаб ООС
Места
Петровское

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