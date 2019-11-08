ДТЭК начал продавать электроэнергию в розницу под новым брендом

Компания ДТЭК объявила о выводе на рынок розничного бренда YASNO. Как сообщает пресс-служба компании, уже с ноября клиентские бизнесы группы начнут предоставлять свои услуги под новой торговой маркой.



YASNO будет поставлять электроэнергию 3,5 миллионам украинцев и юридическим лицам в Донецкой, Днепропетровской областях и Киеве.



Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что запуск YASNO связан с открытием рынка электроэнергии в Украине. Также он пообещал «привнести в Украину западный уровень сервисов и качества».



Отмечается, что первые четыре центра обслуживания клиентов под брендом YASNO уже начали свою работу в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, где расположены компании-поставщики группы ДТЭК. К концу 2019 года планируется ребрендировать еще 15 центров. К середине следующего года в ДТЭК хотят обновить все 65 отделений.



На Донетчине под брендом YASNO теперь работают «Донецкие энергетические услуги».



Помимо поставки электроэнергии, YASNO будет предлагать клиентам решения по энергоэффективности, оборудованию «умных домов» и электромобильности.