Медиахолдинг Ахметова запускает информационный телеканал

«Медиа группа Украина» (МГУ) в декабре 2019 года запустит информационный телеканал «Украина 24», сообщает пресс-служба группы.



Отмечается, что новый канал будет вести круглосуточное эфирное вещание на всей территории Украины, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе Oll.tv.



В МГУ добавили, что программная политика и эфирная сетка телеканала «Украина 24» сейчас находятся «в детальной проработке».

Владельцем «Медиа группы Украина» является миллиардер Ринат Ахметов.



МГУ объединяет национальный телеканал «Украина»; развлекательный телеканал «НЛО TV»; тематический телеканал «Индиго TV»; каналы "Футбол 1"/"Футбол 2″; региональные телеканалы «Донбасс», «34 телеканал», «Сигма»; оператор спутникового телевидения Xtra TV; мультимедийную платформу «Сегодня», журнал Vogue UA и другие медиа-активы.