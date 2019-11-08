Большую часть зарплаты мэра Славянска составила премия

Мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях заработал в октябре 60843 гривны. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в Славянского городском совете.



Так, оклад городского головы составил 14100 гривен, ранг — 650 гривны, выслуга — 1475 гривны, надбавка — 8112 гривен, премия — 36506 гривен. Из этой суммы мэр уплатил 10951 гривну налогов и 912 гривен военного сбора.



Кроме этого, Лях является получателем материальной помощи в размере среднемесячной зарплаты. Основанием для этого стало решение Славянского горсовета.



Согласно декларации, в 2018 году Лях получил 592,6 тысячи гривен заработной платы.



Он также хранит 33 тысячи долларов наличными. Еще 20 тысяч долларов он занял третьим лицам.



В декларации отсутствует информация о том, что Лях владеет движимым и недвижимым имуществом.