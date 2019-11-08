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«ДНР» пообещала остановить шахту, чтобы понять причину подземных толчков в Макеевке

08 ноября 2019, 13:11

«ДНР» пообещала остановить шахту, чтобы понять причину подземных толчков в Макеевке

Шахта «Калиновская-Восточная» будет остановлена, чтобы понять причины подземных толчков в поселке Объединенный в Советском районе неподконтрольной украинским властям Макеевки. Как сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, такое решение он принял в ходе совещания.

«Я дал поручение приостановить работу шахты "Калиновская-Восточная", в зоне деятельности которой фиксируются толчки, чтобы исключить или подтвердить взаимосвязь», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Также он поручил главе «МЧС» провести сейсмологическое исследование местности для определения эпицентра толчков. По словам Пушилина, руководитель фракции «Донецкая республика» в «Народном совете» Валерий Скороходов и два члена комиссии будут временно проживать в поселке, чтобы лично контролировать положение и докладывать ему о ситуации.

Подземные толчки, которые прриводят к разрушению ветхих домов, уже не один месяц отмечаются в поселке Объединенный в Макеевке. Местные жители отмечают, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Последняя серия динамических явлений началась летом и стала особенно заметной осенью. Люди сообщают, что зачастую толчки происходят вечером и ночью почти в одно и то же время, но бывают и случаи, когда колебания ощущаются утром.

Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами в шахте «Калиновская-Восточная». Есть и другие версии: разработка «копанок», взрывы газа или проблемы с откачкой воды в старых выработках.

В группировке «ДНР» заявляют, что причины подземных толчков им до сих пор неизвестны. Недавно поселок посетила группа донецких ученых, которые занялись выяснением причин проблемы.

На шахте «Калиновская-Восточная» отмечали, что действительно ведут подземные работы в районе Объединенного на глубине 760 метров. Однако на предприятии отрицают связь работ с толчками.

ТЕМЫ

Места
Макеевка
Организации
ДНР
Люди
Денис Пушилин

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