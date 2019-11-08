Зеленский сменил первого зампредседателя СБУ. Должность занял выходец из Луганска

Президент Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (управление «К»). Об этом говорится в указе главы государства.



На эту должность Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного, которого предыдущим указом уволил с должности заместителя председателя СБУ.

Также президент уволил с должностей зампредседателя СБУ Анатолия Дублика и Вадима Пояркова и назначил на этот пост Владимира Горбенко.

41-летний Дмитрий Нескоромномный родом из Луганска, окончил Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности «правоведение» и Национальную академию СБУ. Работал заместителем председателя СБУ с 1 июля 2019 года.



Нескромный руководил операцией по задержанию одного из «бриллиантовых прокуроров», когда по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупных размерах были задержаны замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец.



12 сентября Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности председателя Службы внешней разведки и назначил его первым замглавы СБУ.