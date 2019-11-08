Система образования на подконтрольной группировке «ЛНР» территории полностью перешла на российские стандарты, но этого оказалось недостаночно для получения аккредитации. Об этом заявил глава «министр образования ЛНР» Сергей Цемкало, передает ЛИЦ.



«Мы ни на точку, ни на запятую не отошли от тех требований, которые приняты в России. <...> Но сегодня, когда мы приступили к аккредитации в Российской Федерации, мы столкнулись с тем, что стандарты РФ не стоят на месте», — отметил он.



По словам Цемкало, подконтрольным «ЛНР» учебным щаведениям тоже не нужно стоять на месте в этом плане.

В «ЛНР» отмечали, что подкрыльне им Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки и Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко подали документы для аккредитации в России.



Украина предлагает абитуриентам из оккупации учиться в вузах на подконтрольной территории.