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«Голос» выступает за выход Украины из Минских соглашений

08 ноября 2019, 16:00

«Голос» выступает за выход Украины из Минских соглашений

Партия «Голос» считает, что Украина должна выйти из Минского процесса по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

По мнению политсилы, на сегодня Украина не может вернуть Крым и Донбасс на приемлемых для себя условиях, в связи с чем необходимо заморозить ситуацию до усиления своих позиций. Однопартийцы Святослава Вакарчука опасаются, что выполнение «Минска» приведет к снятию санкций с РФ и потере суверенитета Украиной.

Как считают в «Голосе», к выходу Киева из Минского процесса вынуждает неготовность РФ к конструктивному диалогу.

«Но мы должны усиливать военную способность Украины и быть готовыми перевесить в свою пользу силовое противостояние, если вдруг оно произойдет завтра», — заявили в партии.

«Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции — тогда, когда для этого появятся реальные возможности», — говорится в заявлении.

Ранее о необходимости заморозить конфликт заявил глава фракции «Голоса» в Верховной Раде Сергей Рахманин.

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