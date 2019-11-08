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В Минветеранов подготовили свой законопроект о помощи пленным

08 ноября 2019, 17:15

В Минветеранов подготовили свой законопроект о помощи пленным

Министерство по делам ветеранов разработало законопроект, предусматривающий комплексную поддержку лиц, побывавших в плену, и их семей. Об этом заявила министр Оксана Коляда, передает «Урядовий портал».

По ее словам, законопроект «О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины» позволит комплексно помогать пленным и их семьям, обеспечивать им правовую, материальную и другую необходимую поддержку.

«У нас уже существует бюджетная программа по выделенными на нее средствами, которую мы сможем начать реализовывать, как только будет принят этот закон», — заявила Коляда.

Как сообщил юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко, участвовавший в разработке документа, законопроект состоит из трех частей: в первой перечисляются категории людей, на которые распространяется действие закона, во второй — определяется порядок признания и предоставления статуса межведомственной комиссией, в третьей — правовое наполнение социальной защиты.

Предполагается, что действие закона будет распространяться на любые случаи лишения свободы в результате российской агрессии против Украины.

По данным СБУ, на неподконтрольной властям территории Донбасса незаконно лишены свободы 244 человека. 

Напомним, что Донецкий апелляционный суд в Бахмуте отказал в выплате компенсации Ольге Политовой, которая побывала в плену группировки «ДНР».

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