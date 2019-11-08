В ОБСЕ подтвердили начало разведения у Петровского 9 ноября

Глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик подтвердил возобновление разведения вооружения в районе Богдановки и Петровское Волновахского района Донецкой области. Об этом передает пресс-служба президента.



«Яшар Халит Чевик показал возобновления процесса разведения в районе Богдановки (Петровское), которое должно начаться 9 ноября в 12:00», — говорится в сообщении.

Попытка разведения сил у Петровского, назначенная на 4 ноября, была сорвана из-за нарушения семидневного режима прекращения огня.



После этого украинская сторона заявила о готовности начать разведение у Петровского в полдень 8 ноября. Сегодня командующий ООС подтвердил готовность к разведению. В свою очередь группировка «ДНР» заявила о готовности начать отвод войск 9 ноября. В итоге разведение 8 ноября не состоялось, штаб ООС обвинил боевиков в срыве процесса.



Посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что разведение у Петровского состоится завтра, 9 ноября.