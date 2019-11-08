Трамп готов опубликовать новую стенограмму переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать новую стенограмму телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает NBCnews.



«У меня есть второй звонок, о котором никто не знал», - сказал Трамп.



Президент заявил, что адвокат Белого дома не хочет раскрывать «всю эту информацию», но он не возражает против ее передачи.



«У меня нет проблем с тем, чтобы его обнародовать. Я очень открыт», - сказал он.



В тоже время он обеспокоен тем, что это «создает плохой прецедент» с иностранными лидерами, которые могут беспокоиться о конфиденциальности своих будущих разговоров с Соединенными Штатами.



Трамп сказал, что его первый телефонный звонок с Зелинским был «очень показательным», добавив, что второй звонок был также «совершенным».