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Трамп готов опубликовать новую стенограмму переговоров с Зеленским

08 ноября 2019, 19:15

Трамп готов опубликовать новую стенограмму переговоров с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать новую стенограмму телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает NBCnews.

«У меня есть второй звонок, о котором никто не знал», - сказал Трамп.

Президент заявил, что адвокат Белого дома не хочет раскрывать «всю эту информацию», но он не возражает против ее передачи.

«У меня нет проблем с тем, чтобы его обнародовать. Я очень открыт», - сказал он.

В тоже время он обеспокоен тем, что это «создает плохой прецедент» с иностранными лидерами, которые могут беспокоиться о конфиденциальности своих будущих разговоров с Соединенными Штатами.

Трамп сказал, что его первый телефонный звонок с Зелинским был «очень показательным», добавив, что второй звонок был также «совершенным».

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