Адвокат: Депутат Дубневич вышел на свободу после внесения залога

Народный депутат Ярослав Дубневич вышел из-под стражи вечером 8 ноября после внесения залога. Об этом сообщил его адвокат Александр Тананакин, передает «Интерфакс-Украина».



«В течение вчерашнего дня за него был внесен залог в полном объеме [90 млн гривен - 3,67 млн долларов] и буквально 40 минут назад он вышел на свободу», - сказал Тананакин.



Дубневича подозревают в уголовном преступлении, предусмотренном ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В случае доказательства вины, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.