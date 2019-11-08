Суд оставил в силе приговор россиянину за бои под Песками против ВСУ

Верховный Суд оставил в силе приговор Донецкого апелляционного суда гражданину Российской Федерации – 8 лет лишения свободы за участие в боевых действиях против ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Красноармейский районный суд приговорил мужчину к 8 годам заключения за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 УК Украины.



«Прокуратура подала апелляционную жалобу, которую апелляционным судом удовлетворено и правонарушителю назначено наказание в виде 8 лет за решеткой. Жалобу стороны защиты на указанный приговор кассационной инстанцией оставлено без удовлетворения», - говорится в сообщении.



Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.