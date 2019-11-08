Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 8 ноября.

Политика

Партия «Голос» выступила за выход Украины из Минского процесса по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. По мнению политсилы, на сегодня Украина не может вернуть Крым и Донбасс на приемлемых для себя условиях, в связи с чем необходимо заморозить ситуацию до усиления своих позиций.



Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что через три месяца украинский сигнал покроет 80% неподконтрольной властям территории Донбасса.



Боевые действия



Украинская сторона и боевики подтвердили готовность начать разведение сил на участке Богдановка — Петровское 9 ноября. Сегодня разведение так и не началось, в чем штаб операции Объединенных сил обвинил боевиков.



Права человека



В плену боевиков на Донбассе удерживается 244 человека, сообщили в СБУ.



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