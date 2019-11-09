Один военный получил ранения за минувшие сутки

Один военнослужащий получил ранения в результате обстрелов на Донбассе в пятницу, 8 ноября. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинская сторона зафиксировала 11 обстрелов за минувшие сутки.



Боевики открывали огонь из пушек БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Под обстрелами оказались позиции ООС вблизи Водяного, Лебединского, Гнутово, Орехово, Луганского, Золотого, Зайцево и Крымского.



Напомним, что вчера умер в больнице военнослужащий Геннадий Моторин, раненный в результате обстрела 7 ноября.