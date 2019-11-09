67% жителей оккупации готовы участвовать в выборах на Донбассе

67,4% жителей оккупированной части Донбасса уверены в необходимости проведения местных выборов. Об этом говорится в совместном исследовании Украинского института будущего и «Зеркала недели» при помощи компании «Нью Имидж Маркетинг Групп».



31,9%, не ощущают потребности в проведении выборов.



25% считают, что наиболее реально провести эти выборы в ближайшие три года. Еще 25,7% видят такую возможность в ближайшие пять лет, и 26,6% верят, что выборы возможны в ближайший год. 16,2% уверены, что выборы могут состояться в течение ближайших 6 месяцев.



65% готовы участвовать в выборах, если они состоятся в ближайшие полгода («однозначно готовы» прийти на избирательные участки 30,9% респондентов и «скорее готовы» — 34,1%).



20% скорее не придут на участки и 11,8% — однозначно не придут.



Исследование проводилось с 7 по 31 октября 2019 года среди 1606 респондентов. 800 человек были опрошены в формате face-to-face в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Погрешность результатов не превышает 3,2%.