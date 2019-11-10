Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СММ ОБСЕ готова к верификации разведения в Петровском

10 ноября 2019, 10:56

СММ ОБСЕ готова к верификации разведения в Петровском

Председатель СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик приветствовал начало разведения сил и средств в районе Петровского Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

«Мы приветствуем все шаги на пути к достижению прогресса и готовы оказать необходимое содействие», — сказал Чевик.

Он также сообщил, что на участок разведения направлены дополнительные патрули СММ.

«Вместе с тем мы также используем стационарные камеры наблюдения и беспилотные летательные аппараты», — отметил глава СММ.

Миссия зафиксировала отход украинских военных и боевиков за обозначенную линию, в связи с чем готова проводить мониторинг и верификацию процесса.

9 ноября в 12:00 украинские военные и боевики начали разведение позиций вблизи Петровского. Стороны уже отводили вооружение на этом участке в рамках соглашения от сентября 2016 года, однако впоследствии вернулись на прежние позиции.

Петровское — последний из трех пилотных участков разведения. До этого стороны зеркально развели позиции в Золотом и Станице Луганской.

Разведение на этих участках и согласование «формулы Штайнмайера» — договоренности от 2016 года — являются условиями встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия). 1 октября стало известно о согласовании сторонами «формулы Штайнмайера», предусматривающую механизм проведения выборов на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

ТЕМЫ

Места
Петровское
Прочее
Разведение сторон
Организации
ОБСЕ

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:09
Опрос: США и ЕС — в антирейтинге симпатий жителей ОРДЛО
22:50
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
16:07
Опрос: 73% жителей неподконтрольного Донбасса не хотят видеть украинские партии на выборах
14:45
Треть жителей ОРДЛО считают выгодной интеграцию с РФ
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
12:36
67% жителей оккупации готовы участвовать в выборах на Донбассе
12:28
76% жителей оккупации считают, что на Донбассе — внутриукраинский конфликт
12:15
Разведение войск у Петровского началось
12:07
Опрос: Более половины жителей оккупированного Донбасса считают себя украинцами
22:11
В подконтрольном «ДНР» Иловайске ОБСЕ не дали информацию о пострадавшем
21:40
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:45
В «ЛНР» говорят, что не угнались за российскими стандартами образования
13:11
«ДНР» пообещала остановить шахту, чтобы понять причину подземных толчков в Макеевке
12:23
«Трясет ужасно, капитально». В Макеевке показали последствия подземных толчков
11:45
В «ДНР» говорят, что реконструкция ДМ «Юность» начнется в следующем году
все новости
16:16
В «Слуге народа» исключили выход из Минского процесса
15:40
Арахамия об «особом статусе»: Законопроект будет готовиться после саммита «нормандской четверки»
14:38
Зеленский не приехал на съезд «слуг народа»
13:30
В «Слуге народа» считают преждевременным обсуждение выборов в Донецке
12:55
Разумков сложил полномочия главы «Слуги народа»
12:36
Сивохо усомнился в результатах опроса в ОРДЛО. В «Слуге народа» считают, что их надо учитывать
12:09
Опрос: США и ЕС — в антирейтинге симпатий жителей ОРДЛО
10:56
СММ ОБСЕ готова к верификации разведения в Петровском
09:00
Один военный получил ранения за минувшие сутки
22:50
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
22:38
Министр культуры назвал содержание указа Зеленского о СМИ недоразумением
17:01
В Польше по запросу РФ задержан доброволец АТО Мазур
16:07
Опрос: 73% жителей неподконтрольного Донбасса не хотят видеть украинские партии на выборах
14:45
Треть жителей ОРДЛО считают выгодной интеграцию с РФ
14:02
Глава ЛугОГА уверяет, что мост в «Станице Луганской» выдержит коммунальный транспорт
все новости
ВИДЕО
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
09 ноября, 22:50
Ляшко и Герус подрались в аэропорту «Борисполь» ►
06 ноября, 22:13
Как живут семьи погибших в АТО ►
06 ноября, 15:28
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция