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В «Слуге народа» исключили выход из Минского процесса

10 ноября 2019, 16:16

В «Слуге народа» исключили выход из Минского процесса

Выход Украины из Минского процесса повлечет отмену санкций против России. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии «Новостям Донбасса».

«Я считаю, что это просто политическая позиция, что рейтинг — поднять или потерять, я не знаю. Потому что выход из Минского процесса автоматически означает снятие многих санкций с России. Возможно, они просто об этом не подумали», — сказал нардеп.

При этом Арахамия не считает, что данная позиция «Голоса» означает недоверие руководству страны.

«Они боятся "нормандского формата", о чем сами высказывались. Они не знают, что будет дальше», — заявил он.

Ранее партия «Голос» выступила с заявлением о том, что Украина должна выйти из Минского процесса по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. По мнению политсилы, на сегодня Украина не может вернуть Крым и Донбасс на приемлемых для себя условиях, в связи с чем необходимо заморозить ситуацию до усиления своих позиций.

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