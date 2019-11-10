СМИ назвало возможные даты саммита «нормандской четверки»

Лидеры «нормандского формата» могут встретиться уже 24 или 26 ноября. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в Офисе президента.



Он отметил, если саммит «нормандской четверки» не состоится в эти даты, то лидеры Украины, РФ, Франции и Германии не смогут встретиться до конца года. По словам собеседника, в таком случае вряд ли следует надеяться, что встреча «четверки» состоится вообще.

Лидеры «нормандской четверки» во время личной встречи обсудят разведение на следующих участках, вопросы обмена пленными и выборы на Донбассе, сообщил ранее президент Владимир Зеленский.





