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Краматорский мэр-миллионер получил в октябре 50 тысяч грн бюджетной помощи

10 ноября 2019, 17:30

Краматорский мэр-миллионер получил в октябре 50 тысяч грн бюджетной помощи

Мэр Краматорска Донецкой области Андрей Панков получил в октябре 99,8 тысячи грн зарплаты. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в Краматорском городском совете.

Большую часть средств, полученных мэром в прошлом месяце, составила материальная помощь — почти 50 тысяч грн.

Оклад составил 9792 грн, ранг — 438 грн, надбавка за выслугу лет — 1534 грн, надбавка за достижения — 5882 грн, премия — 19040 грн, отпускные — 5401 грн, командировка — 9215 грн, материальная помощь — 48492 грн. Из этой суммы мэр уплатил 19,4 тысячи грн налогов.

С 27 июня 2018 года согласно решению Краматорского горсовета, ежегодно во время отпуска Панкову начисляется материальная помощь «для решения социально-бытовых вопросов и помощь на оздоровление» в размере, который не превышает среднемесячную зарплату.

В 2018 году Панков стал миллионером, о чем свидетельствует его декларация о доходах. В прошлом году его доход составил 1,4 млн гривен: 631 тысяча гривен зарплаты и 800 тысяч гривен подарок от отца Виктора Панкова.

С 2011 года Панков владеет автомобилем BMW X5 xDrive 35i/E70. Стоимость автомобиля в декларации не указана. 

Члены его семьи владеют двумя квартирами в Краматорске и одной в Донецке, двумя гаражами и тремя земельными участками по 1000 кв. метров в селе Озерное Лиманского района. 

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