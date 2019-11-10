Мазура освободили на поруки украинских консулов

Ветеран АТО, сотрудник Секретариата омбудсмена Игорь Мазур отпущен польской стороной на поруки украинских консулов. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.



«Игорь Мазур на свободе! Прокурор удовлетворил наше ходатайство. Тополь передан на поруки украинских консулов и вместе с ними сейчас едет в Люблин. Спасибо за поддержку!», — написал он в Facebook.



Ранее сообщалось, что на пограничном пункте Дорогуск (Польша) по запросу российской стороны задержан основатель «Движения сопротивления капитуляции» Игорь Мазур.