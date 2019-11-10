«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в 14-м туре Украинской премьер-лиги. Матч в Харькове завершился со счетом 1:0.



На 18-й минуте Сергей Кривцов головой замкнул навес с углового.

ДА! ДА! ДА! ПОБЕДА В УКРАИНСКОМ КЛАССИКО!



⚒ «Шахтер» обыграл «Динамо» 1:0 и увеличил отрыв до 13 очков!



Спасибо за вашу поддержку! #ШахтерДинамо https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/6muBroOSXF — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 10, 2019



На 29-й минуте бомбардир «Шахтера» Жуниор Мораес получил травму и был заменен. Игрока вынесли с поля на носилках и в машине скорой помощи отправили на МРТ.



На 75-й минуте арбитр Николай Балакин на три минуты увел команды с поля из-за проявлений расизма со стороны фанатов «Динамо» к бразильским игрокам «Шахтера». В ответ полузащитник «горняков» Тайсон показал болельщикам киевского клуба средний палец, за что был удален с поля.



После победы «Шахтер» лидирует в турнирной таблице УПЛ с 40 очками. Далее идет «Заря» с 28 пунктами, «Десна» и «Динамо» делят третье и четвертое место с 27 очками.