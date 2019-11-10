На Донбассе ранены четверо украинских военных

Четверо украинских военных ранены в результате обстрелов со стороны боевиков на Донбассе с начала суток, сообщаетс пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«В течение текущих суток минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет. Их оперативно доставили в лечебное учреждение», — отмечается в сообщении.



По информации штаба, всего в течение суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, при этом оговоренные участки разведения сил и средств в районе Золотого Луганской области и Петровского Донецкой области под обстрел не попали.



Как уточняется, обстрелы велисьиз противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Два обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки «Север», три — на район ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».