«Шахтер» призвал остановить расизм на стадионах Украины

Донецкий «Шахтер» призвал футбольные органы и клубы остановить расизм на стадионах Украины. Об этом говорится в заявлении клуба в ответ на инцидент с проявлением расизма со стороны болельщиков «Динамо» в матче 14-го тура Украинской премьер-лиги.



«ФК "Шахтер" выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях», — отмечается в заявлении.



В «Шахтере» подчеркнули, что такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. «УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах», — отметили в донецком клубе.



В заявлении также отмечается, что такие инциденты являются «унизительными» и приносят «боль и разочарование». «Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах», — резюмировали в «Шахтере».



В свою очередь «Динамо» распространило в своих аккаунтах в соцсетях призыв: «Футбол — не место расизму».

Во время сегодняшнего матча арбитр на три минуты увел команды с поля из-за проявления расизма со стороны фанатов «Динамо» к бразильским игрокам «Шахтера». В ответ полузащитник «горняков» Тайсон показал болельщикам киевского клуба средний палец, за что был удален с поля.



Матч завершился победой «Шахтера» со счетом 1:0.