Главные новости Донбасса за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 4 – 10 ноября

Урегулирование конфликта на Донбассе



В Кремле считают преждевременным говорить о проведении саммита в «нормандском формате» до конца года. При этом глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что саммит состоится в ближайшие недели.



9 ноября на участке Богдановка — Петровское Донецкой области началось разведение позиций ВСУ и боевиков.



Лидеры «нормандской четверки» во время личной встречи обсудят разведение на следующих участках, вопросы обмена пленными и выборы на Донбассе, сообщил президент Владимир Зеленский.



Партия «Голос» выступила за выход Украины из Минского процесса. По мнению политсилы, на сегодня Киев не может вернуть Крым и Донбасс на приемлемых для себя условиях, в связи с чем необходимо заморозить ситуацию до усиления своих позиций. Комментируя данную позицию глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что выход из «Минска» повлечет снятие санкций с РФ.



МИД Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы РФ и председателя партии «Родина» Алексея Журавлева на подконтрольную боевикам часть Донбасса.



Права человека



В плену боевиков на Донбассе удерживается 244 человека, сообщили в СБУ. В то же время, экс-сотрудник «военной прокуратуры ДНР» Сергей Лукьяненко утверждает, что только в Донецке по политическим мотивам удерживается около двухсот украинцев.



Экономика



В «ДНР» заявили, что задолженность жителей Донецка за коммунальные услуги составляет полмиллиарда рублей (195 миллионов гривен).



Боевые действия



С 4 по 10 ноября в результате обстрелов погибли двое украинских военных и девять получили ранения.



Общество



Экс-командир подразделения ПВО «ДНР» Владимир Цемах готов дать показания нидерландским следователям в деле о крушении малайзийского «Боинга» на Донбассе, сообщил его адвокат. Самолет сбили в июле 2014 года. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что «Боинг» сбили из ЗРК «Бук», привезенного из РФ.



В Донецк и Луганск прибыл 90-й «гуманитарный конвой» из России, четвертый по счету за последний месяц. Украина неоднократно выступала с протестом в связи с российскими «гумконвоями», указывая что таким образом Москва может снабжать боевиков.



Дайджест тв-еженедельников на Донбассе



«Донбасс сегодня»: Последний отвод — Богдановка-Петровское. Что дальше — встреча «нормандской четверки»? // Как в Украине будут определять кто и на сколько виновен за сепаратизм на Донбассе // Украина на пороге полного отказа от русскоязычных школ. Как украинизацию приняли на Донбассе и чем ответит Кремль.



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