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Беспилотник ОБСЕ был обстрелян над неподконтрольной Луганщиной

11 ноября 2019, 08:06

Беспилотник ОБСЕ был обстрелян над неподконтрольной Луганщиной

У неподконтрольного правительству Христово Луганской области по беспилотному летательному мини-аппарату Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.

«Члены патруля миссии слышали 26 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 2,5 км на юго-восток. По оценке СММ, огонь был направлен на БПЛА, который пролетал в 2,5 км к юго-востоку от местоположения патруля», - говорится в отчете.

Наблюдатели благополучно приземлили беспилотник и покинули этот район.

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