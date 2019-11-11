Беспилотник ОБСЕ был обстрелян над неподконтрольной Луганщиной

У неподконтрольного правительству Христово Луганской области по беспилотному летательному мини-аппарату Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Члены патруля миссии слышали 26 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 2,5 км на юго-восток. По оценке СММ, огонь был направлен на БПЛА, который пролетал в 2,5 км к юго-востоку от местоположения патруля», - говорится в отчете.



Наблюдатели благополучно приземлили беспилотник и покинули этот район.