«Динамо» считает поспешными выводы о вине своих болельщиков в расизме на матче с «Шахтером»

Киевское «Динамо» считает поспешными утверждения о том, что их болельщики проявляли расизм во время матча Украинской премьер-лиги по футболу с «Шахтером» в Харькове.



«Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось», — говорится в официальном заявлении клуба.



В «Динамо» отмечают, что выяснение факта происшествия, определение роли и возможной вины ее участников является исключительной прерогативой органов досудебного расследования.



«Мы с нетерпением ждем начала следствия, готовы всесторонне помогать в нем и, в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества», — добавили в столичном клубе.



Также там ожидают обнародования фото- и видеоматериалов, которые «могли бы пролить свет на все обстоятельства инцидента».

Во время воскресного матча арбитр на три минуты увел команды с поля из-за проявления расизма со стороны фанатов «Динамо» к бразильским игрокам «Шахтера». В ответ полузащитник «горняков» Тайсон показал болельщикам киевского клуба средний палец, за что был удален с поля.



Матч завершился победой «Шахтера» со счетом 1:0.



«Шахтер» призвал остановить расизм на стадионах Украины.