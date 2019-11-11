Министр обороны рассказал о ходе разведения у Петровского

Разведение сил и средств у Петровского в Донецкой области проходит по плану и «контролируемо», заявил министр обороны Андрей Загороднюк.



«С нашей стороны все развивается управляемо. И конечно, что террористы пытаются сорвать процесс. Это то, что мы можем видеть уже. Но мы делаем по нашему плану. У нас есть 7 дней тишины, мы проводим разведение по плану, по контролируемому сценарию», — сказал он в эфире телеканала «1+1» в воскресенье вечером.



Загороднюк заверил, что если ситуация не пойдет по плану, то украинские военные смогут «в течение очень короткого времени» вернуться на свои позиции. Также министр подчеркнул, что тактические позиции военных — станут «даже лучше», потому что они возвращаются на позиции 2016 года, «которые мы создали, проработали и они полностью готовы для выполнения задач».



Пресс-центр штаба Операции объединенных сил отметил, что еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения были отведены в воскресенье на участке разведения у Петровского.

Разведение войск на участке у сел Петровское и Богдановка началось 9 ноября. Украинские военные и группировка «ДНР» должны перенести свои позиции на этом участке на километр вглубь. На разведение сторонам дается три дня, далее должно последовать разминирование местности и демонтаж фортификационных сооружений.