На Житомирщине застрелили адвоката подозреваемого по делу об убийстве экс-депутата Госдумы

В Житомирской области убили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал подозреваемого в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова - Александра Лося. Об этом сообщил другой адвокат подозреваемых по делу Вороненкова Владислав Добош в Facebook.



«К сожалению, информацию о гибели Святослава Пархоменко мне подтвердили в Коростышевском райотделе полиции».



По его словам, смерть якобы связана с конфликтом на охоте.



«Довольно странная ситуация, зная Святослава. И обычно охота - достаточно удобная ситуация», - считает Добош.



Полиция Житомирской области сообщила, что 10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками.



В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации «Радомышльские охотники», еще одного человека с тяжелым ранением госпитализирован.



«Предварительно установлено, что между сторонами возник конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие. В результате смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также еще один человек, 52-летний житель Киевской области, был госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением», - отметили в полиции.



Другие участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет.



Предварительная квалификация события - ст. 15 (Покушение на преступление), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.