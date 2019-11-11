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Экс-командира роты «Айдара» вызвали в СБУ на допрос

11 ноября 2019, 11:25

Экс-командира роты «Айдара» вызвали в СБУ на допрос

Народный депутат Украины предыдущего созыва из фракции «Народный фронт» Игорь Лапин сообщил о том, что его вызвали на допрос в Управление Службы безопасности Украины в Волынской области по поводу боевых действий в районе Луганского аэропорта в 2014 году. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

«Ну что, друзья? СБУ. Наверное, начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских граждан во время прорыва блокады Луганского аэропорта», - отметил он.

Как рассказали агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-центре СБУ, в 2014 году полиция Луганской области открыла производство по факту событий, произошедших на подконтрольной Украине территории, с квалификацией «теракт».

Впоследствии прокуратура передала это дело для расследования в СБУ.

«Было принято решение с целью установления обстоятельств произошедшего допросить всех участников тех событий как свидетелей, в том числе и Лапина», - отметили в СБУ.

В 2014 году Лапин был командиром второй роты батальона «Айдар» с позывным «Зола». На парламентских выборах 2014 года был избран народным депутатам по округу №22 Волынской области.

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