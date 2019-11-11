Рада хочет принять госбюджет на 2020 год уже в четверг

Верховная Рада планирует принять во втором чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год уже в этот четверг, 14 ноября.



Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета глав фракций и комитетов.

15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента.



18 октября парламент принял к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год — проголосовал за него в первом чтении.