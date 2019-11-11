Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Метинвест» Ахметова-Новинского возобновил поставки угля из России

11 ноября 2019, 12:04

«Метинвест» Ахметова-Новинского возобновил поставки угля из России

Авдеевский коксохимический завод холдинга «Метинвест» получил согласование на поставки угля от российской компании «Северсталь менеджмент». Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные Министерства экономического развития Российской Федерации.

Так, в ноябре 2019 года «Северсталь менеджмент» поставит украинскому предприятию три вида угольного концентрата производства компании «Воркутауголь» общим объемом 70 тысяч тонн.

Из них 10 тысяч тонн угля марки ГЖО, 30 тысяч тонн - марки 1Ж и 30 тысяч тонн - марки 2Ж.

В последний раз подобный импорт осуществлялся в начале лета этого года.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией.

ТЕМЫ

Организации
Метинвест авдеевский коксохим
Прочее
Уголь российский уголь
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:26
В Петровском, у которого проходит разведение, живут около 20 человек
08:06
Четыре человека пострадали в ДТП в Горловке
08:06
Беспилотник ОБСЕ был обстрелян над неподконтрольной Луганщиной
23:00
Главные новости Донбасса за неделю
16:46
В Макеевке произошел новый подземный толчок
12:09
Опрос: США и ЕС — в антирейтинге симпатий жителей ОРДЛО
22:50
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
16:07
Опрос: 73% жителей неподконтрольного Донбасса не хотят видеть украинские партии на выборах
14:45
Треть жителей ОРДЛО считают выгодной интеграцию с РФ
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
12:36
67% жителей оккупации готовы участвовать в выборах на Донбассе
12:28
76% жителей оккупации считают, что на Донбассе — внутриукраинский конфликт
12:15
Разведение войск у Петровского началось
12:07
Опрос: Более половины жителей оккупированного Донбасса считают себя украинцами
22:11
В подконтрольном «ДНР» Иловайске ОБСЕ не дали информацию о пострадавшем
все новости
12:04
«Метинвест» Ахметова-Новинского возобновил поставки угля из России
11:25
Рада хочет принять госбюджет на 2020 год уже в четверг
11:25
Экс-командира роты «Айдара» вызвали в СБУ на допрос
10:54
В налоговой предупредили, что кассовые аппараты будут нужны даже ФЛП, которые работают по безналу
10:02
Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабмине
09:58
Советник Трампа: Не обещаем вечную военную помощь Украине
09:28
На Житомирщине застрелили адвоката подозреваемого по делу об убийстве экс-депутата Госдумы
09:26
В Петровском, у которого проходит разведение, живут около 20 человек
08:55
Министр обороны рассказал о ходе разведения у Петровского
08:20
«Динамо» считает поспешными выводы о вине своих болельщиков в расизме на матче с «Шахтером»
08:06
Четыре человека пострадали в ДТП в Горловке
08:06
Беспилотник ОБСЕ был обстрелян над неподконтрольной Луганщиной
23:00
Главные новости Донбасса за неделю
20:30
«Шахтер» призвал остановить расизм на стадионах Украины
20:08
Глава «Слуги народа» скептически отнесся к результатам опроса в ОРДЛО
все новости
ВИДЕО
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
09 ноября, 22:50
Ляшко и Герус подрались в аэропорту «Борисполь» ►
06 ноября, 22:13
Как живут семьи погибших в АТО ►
06 ноября, 15:28
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция