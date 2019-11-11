Зеленский вынесет вопрос покупки земли иностранцами на всеукраинский референдум

Президент Владимир Зеленский пообещал, что вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам и компаниям, которые основаны иностранцами, будет вынесен на всеукраинский референдум. Об этом глава государства заявил в видеообращении.



В частности, Зеленский отметил, что между первым и вторым чтением в Верховной Раде в законопроекте о рынке земли будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями, которые основали украинцы.



«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народом Украины на всеукраинском референдуме», — добавил президент. Зеленский отметил, что соответствующий пункт будет указан в законопроекте, который примет Верховная Рада.



Президент также, что в ближайшее время парламент завершит работу над внедрением механизма всеукраинского референдума, а граждане получат право решать важные вопросы путем участия в таких голосованиях.



Зеленский считает, что вопросами рынка сельскохозяйственных земель часто манипулируют некоторые политики, которым «не выгодно предоставлять украинцам право владеть землей».





Правительство обещает открыть рынок земли в октябре 2020 года.



