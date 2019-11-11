У Путина допустили проведение встречи «нормандской четверки» до конца года

Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает возможным проведение саммита в «нормандском формате» до конца года.



«Я думаю, что, конечно, саммит будет проведен, несомненно. Я думаю, что в этом году», — приводит слова Ушакова «Интерфакс-Украина».



По его словам, ведется работа по подготовке саммита. «Ведутся активные разговоры на этот счет и между помощниками соответствующими, и между лидерами в ходе телефонных разговоров», — сказал помощник российского лидера. Он отметил, что сегодня этот вопрос будет затронут президентом РФ Владимиром Путиным с канцлером Германии Ангелой Меркель в телефонном разговоре.



Комментируя сообщения украинских СМИ, что саммит может пройти 24 или 26 ноября, Ушаков заметил, что пока конкретные даты не обсуждаются. «24 и 26 ноября не обсуждались в качестве возможных дат проведения саммита. Конкретика по датам вообще не обсуждалась, — отметил он.



«Пока рассматривается возможность проведения саммита сама по себе. Я не знаю, кто называет эти даты, но они на моем уровне не обсуждались», — добавил он.



Ушаков рассказал, что «наблюдаются подвижки» по подготовке. В их числе принятие «формулы Штайнмайера», согласование проекта итогового документа, проведение отвода сил и средств. Ушаков заметил, что все это будет учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита.