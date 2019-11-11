Порошенко снова не пришел на допрос в Госбюро расследований

Бывший президент Петр Порошенко уже в который раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает агентство «Українські новини» со ссылкой на пресс-службу бюро.



Допрос был запланирован на понедельник.



Ранее Порошенко не пришел на допрос 5 и 7 ноября.



Cуд разрешил Госбюро расследований изъять в Пенсионном фонде информацию о начисленной зарплате Порошенко. Также суд выдал ГБР доступ к информации о доходах Порошенко за 5 лет.



13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.