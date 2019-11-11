Меркель и Путин поговорили о Донбассе и саммите «нормандской четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Стороны обсудили подписание «формулы Штайнмайера» и разведение вооруженных сил на Донбассе, а также подготовку к саммиту в «нормандском формате».



В частности, Меркель и Путин подтвердили «настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в "нормандской четверке", в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате».



Как заявляют в Кремле, в ходе разговора была «подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины».



Еще одной темой разговора стали трехсторонние (Киев, Москва, ЕС) переговоры об условиях транзита российского газа через Украину.



Кроме этого, Меркель и Путин обсудили политику по Сирии и Ливии.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает возможным проведение саммита в «нормандском формате» до конца года.



Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что даты встречи лидеров «нормандского формата» все еще нет, несмотря на выполнение Киевом необходимых условий.