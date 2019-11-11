Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Разведение войск Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

За последний месяц действия власти перестали поддерживать 20% украинцев

11 ноября 2019, 20:52

За последний месяц действия власти перестали поддерживать 20% украинцев

За последний месяц число украинцев, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, уменьшилось на 20%. Об этом говорится в результатах исследования Центра экономических и политических исследований им. Разумкова.

Так, действия власти в сентябре поддерживали 57% опрошенных, в октябре — 45%, а в начале ноября — уже 37,5% респондентов.

«Следовательно, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, сравнялась с долей тех, кто придерживается противоположной точки зрения (35% — прим.)», — отмечают социологи.

Исследование проводилось с 1 по 7 ноября 2019 года во всех регионах страны за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Было опрошено 2015 респондентов.

ТЕМЫ

Прочее
Опрос
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:19
Социолог рассказал, как проводился последний опрос в Донецке и Луганске
16:50
Российский медиахолдинг опроверг, что их журналисты попали под обстрел на Донбассе
15:24
Разведение войск у Петровского завершилось
09:26
В Петровском, у которого проходит разведение, живут около 20 человек
08:06
Четыре человека пострадали в ДТП в Горловке
08:06
Беспилотник ОБСЕ был обстрелян над неподконтрольной Луганщиной
23:00
Главные новости Донбасса за неделю
16:46
В Макеевке произошел новый подземный толчок
12:09
Опрос: США и ЕС — в антирейтинге симпатий жителей ОРДЛО
22:50
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
16:07
Опрос: 73% жителей неподконтрольного Донбасса не хотят видеть украинские партии на выборах
14:45
Треть жителей ОРДЛО считают выгодной интеграцию с РФ
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!
12:36
67% жителей оккупации готовы участвовать в выборах на Донбассе
12:28
76% жителей оккупации считают, что на Донбассе — внутриукраинский конфликт
все новости
20:52
За последний месяц действия власти перестали поддерживать 20% украинцев
20:19
Социолог рассказал, как проводился последний опрос в Донецке и Луганске
19:13
Меркель и Путин поговорили о Донбассе и саммите «нормандской четверки»
18:33
На Донбассе сегодня ранили военного
17:45
Суд арестовал одного из подозреваемых в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ
17:00
Порошенко снова не пришел на допрос в Госбюро расследований
16:50
Российский медиахолдинг опроверг, что их журналисты попали под обстрел на Донбассе
16:37
Норвегия выделила деньги на капремонт многоквартирных домов в Попасной
16:11
В «ДНР» пригрозили вернуться на участок разведения в Петровском, если там будет Нацгвардия или полиция
15:45
Компания Ахметова закрывает сеть «Брусничка» из-за военных действий на Донбассе и долгов
15:24
Разведение войск у Петровского завершилось
15:14
У Путина допустили проведение встречи «нормандской четверки» до конца года
15:12
Заместитель Рябошапки представил нового прокурора Донецкой области
14:52
Посол Франции: Условия для «нормандской» встречи выполнены, но даты пока нет
14:47
СБУ задержала мошенника, который оформлял соцвыплаты на боевиков «Л/ДНР» и умерших
все новости
ВИДЕО
Отвод от войны: ситуация на Донбассе ►
09 ноября, 22:50
Ляшко и Герус подрались в аэропорту «Борисполь» ►
06 ноября, 22:13
Как живут семьи погибших в АТО ►
06 ноября, 15:28
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция