Бывший чиновник Нацкомиссии по тарифам заочно арестован по делу «Роттердам +»

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала Владимира Бутовского, экс-замначальника управления энергорынка Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).



Таким образом, судьи удовлетворили апелляционную жалобу прокурора САП и отменили решение суда первой инстанции, когда прокурорам САП и детективам НАБУ отказали в удовлетворении ходатайства о заочном аресте.



18 сентября Высший антикоррупционный суд разрешила задержание для привода в суд Владимира Бутовского, фигурирующего в деле «Роттердам +».

8 августа НАБУ сообщило о подозрениях 6 фигурантам по делу о формуле «Роттердам+», включая двух сотрудников компании ДТЭК. В частности, среди подрзреваемых бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.



По версии следствия, в результате применения формулы «Роттердам+» потребителям электроэнергии было причинено около 19 миллиардов гривен убытка.