Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 11 ноября.

Политика

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре вопрос урегулирования конфликта на Донбассе — подписание «формулы Штайнмайера» и разведение вооруженных сил на Донбассе, а также подготовку к саммиту в «нормандском формате».



Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает возможным проведение саммита в «нормандском формате» до конца года.



Боевые действия



В полдень 11 ноября завершилось разведение сил и средств на участке Богдановка-Петровское в Донецкой области.



В группировке «ДНР» заявили, что в случае размещения на участке разведения Богдановка-Петровское Национальной украинской полиции или Нацгвардии, в эту зону будут введены подразделения «МВД ДНР».



В российском государственном медиа-холдинге ВГТРК опровергли слова члена «ДНР» Владислава Бердичевского о том, что съемочная команда «России 24» попала под обстрел на Донбассе.



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