Сивохо назвал первый шаг по реинтеграции Донецка и Луганска

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо считает, что первым шагом для реинтеграции Донбасса должно стать максимальное упрощение пересечения линии соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда.



«Идти на помощь нашим людям, которые находятся в серой и красной зонах, упрощение режима пересечения КПВВ. Это реальные маленькие шаги, которые можно быстро осуществить. Это видимый глазами сразу результат, и это будет здорово. Это первый шаг», — сказал Сивохо журналистам во время пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что во время последних визитов на Донбасс много общался с переселенцами, с жителями подконтрольных и неподконтрольных территорий. «Все это происходило на КПВВ, вокруг КПВВ. КПВВ — это такая граница между мирами. Я хотел бы, чтобы КПВВ не стало вообще, — это моя мечта, чтоб страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории», — отметил советник секретаря СНБО.



По словам Сивохо, на КПВВ равенство и единство уходят на другой план. «Особый режим пропуска, подтверждение личности, необходимый перечень каких-то предметов, разрешенных к провозу, — это все давит на человека. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар — мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой?» — отметил Сивохо.



Советник секретаря СНБО подчеркнул, что вопросы безопасности важны на линии соприкосновения на Донбассе, «но в борьбе за возвращение территорий мы можем потерять людей». «Это люди, которых мы уже практически теряем, туго "закручивая гайки" в некоторых процедурах», — отметил Сивохо.



Он отметил, что большинство людей, пересекающих линию соприкосновения, — это пожилые люди, которые больше всех страдают от процедур на КПВВ. «Пенсионеров около 60%. Поэтому страшные цифры — 50 человек в 2018 году умерли, проходя эту процедуру, 34 — за первую половину этого года. Медпомощь не может добраться до человека с приступом, потому что все подъезды заблокированы машинами и очередями», — сказал он.



«Я считаю, что, чем лучше мы будем относиться к людям, пересекающим КПВВ, чем лучше условия мы будем для них создавать, тем выше мы поднимем реноме своей страны. Пусть люди, попадая к нам, видят, что о них помнят, о них заботятся. Я считаю, что это один из самых главных вопросов быстрых шагов сейчас», — резюмировал Сивохо.