Назарбаев заявил о согласии Зеленского встретиться с Путиным в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, передает Sputnik.



По словам Назарбаева, свою инициативу он представил Зеленскому во время личной встречи, и тот согласился.



«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — рассказал бывший президент Казахстана на заседании дискуссионной площадки «Астана клуб».



По мнению Назарбаева, сейчас сложился хороший момент для встречи лидеров Украины и России.