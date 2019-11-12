Брат Медведчука связан с российским фармацевтическим бизнесом

Младший брат народного депутата Виктора Медведчука Сергей связан с российским фармацевтическим бизнесом. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на источник на рынке.



По словам собеседника, в последнее время Сергей Медведчук участвует в принятии решений в отношении развития ПАО «Аптечная сеть 36,6» . Крупным акционером этой компании является Московский кредитный банк, подконтрольный концерну «Россиум» Романа Авдеева.



В «Россиуме» агентству сообщили, что Сергей Медведчук назначен советником гендиректора концерна по инвестициям в нефинансовые активы. На вопрос о том, является ли Медведчук инвестором аптечной сети, в концерне не ответили.



Брат Медведчука этим летом пытался попасть в Верховную Раду, однако проиграл на округе в прифронтовом Счастье Луганской области.



Напомним, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко контролирует 61% российской компании «НЗНП Трейд», которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России.