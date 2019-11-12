В ЕС поприветствовали разведение на Донбассе: Ожидаем позитивных шагов от РФ

Успешное зеркальное разведение вооруженных сил на трех пилотных участках на Донбассе является обнадеживающим сигналом к урегулированию конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич, передает «Интефакс-Украина».



«Начало процесса разведения в Петровском, завершение вывода сил и техники в Золотом, а также прогресс, достигнутый в Станице Луганской, включая ремонтные работы на мосту, являются обнадеживающими сигналами с восточной Украины», — отметила она.



Косьянчич уверена, что эти шаги, «безусловно, облегчат страдания гражданских лиц, живущих вблизи линии соприкосновения, которые несут основную тяжесть этого конфликта».



«Украина продемонстрировала конструктивный подход к продвижению в реализации Минских соглашений», — заявила она.



Косьянчич добавила, что в ЕС ожидают, что РФ покажет свое стремление к урегулированию.



«Мы также ожидаем, что и Россия будет активно предпринимать позитивные шаги и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для полного выполнения минских обязательств», — подчеркнула пресс-секретарь главы европейской дипломатии.



11 ноября, завершилось разведение сил и средств сторон на третьем пилотном участке Богдановка-Петровское в Донецкой области.