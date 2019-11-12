Миссия МВФ начнет свою работу в Киеве 14 ноября

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) на этой неделе прибудет в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF. Об этом сообщил постоянный представитель фонда в Украине Йоста Люнгман, передает «Интерфакс-Украина».



«Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг, 14 ноября 2019 года, для продолжения обсуждений с представителями власти относительно новой программы, которая будет поддерживаться МВФ», - говорится в заявлении.



Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы EFF на 5-6 млрд долларов. В сентябре Киев посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию.



Украинское правительство и центробанк надеются, что позитивное решение о новой программе будет принято в декабре, что позволит получить первый транш по ней еще до конца этого года.