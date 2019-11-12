Чеснаков: «Нормандский саммит» может собраться до конца года, но к прорывам не приведет

Главы государств «Нормандской четверки» могут встретиться до конца года, но прорывных решений ждать не стоит. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает «Интерфакс».



«Проведения саммита до конца года нельзя исключать. Однако вряд ли стоит ожидать каких-либо прорывов, способных радикально изменить ситуацию», - сказал Чеснаков.



По его словам, «существующие разногласия Киева и Донбасса относительно ряда вопросов, в первую очередь политического характера и сложная внутриполитическая ситуация в Украине не способствуют существенным шагам в процессе урегулирования».



«Более того, ряд последних заявлений киевских официальных лиц и политиков не свидетельствуют о том, что Украина собирается последовательно выполнять взятые на себя обязательства, а позиция Киева не представляется уверенной и устойчивой. Это создает дополнительные риски для дальнейшего переговорного процесса, и в условиях глобального недоверия сторон друг к другу никто, в том числе Зеленский, не могут гарантировать непересмотра выполненных решений», - сказал он.