На Луганщине горняки из-за долгов по зарплате начали забастовку под землей

В Луганской области 45 горняков первый смены шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь» по окончании своей смены остались под землей в знак протеста против долгов по зарплате. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.



По его словам, горняки отказались подниматься на поверхность в знак протеста против невыплаты заработной платы за июнь - октябрь и будут протестовать в подземных условиях.



«К участникам акции могут присоединиться и горняки второй смены. Нетрудно спрогнозировать, что администрация шахты может остановить спуск в шахту горняков III-й смены, чтобы не допустить возможного присоединения их к акции протеста», - отметил Волынец.



Сегодня с горняками шахты «Горская» встретился глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай. Он пообещал, что деньги на погашение долгов по зарплате шахтерам придут на казначейские счета уже на этой неделе.