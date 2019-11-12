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На Луганщине горняки из-за долгов по зарплате начали забастовку под землей

12 ноября 2019, 19:45

На Луганщине горняки из-за долгов по зарплате начали забастовку под землей

В Луганской области 45 горняков первый смены шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь» по окончании своей смены остались под землей в знак протеста против долгов по зарплате. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

По его словам, горняки отказались подниматься на поверхность в знак протеста против невыплаты заработной платы за июнь - октябрь и будут протестовать в подземных условиях.

«К участникам акции могут присоединиться и горняки второй смены. Нетрудно спрогнозировать, что администрация шахты может остановить спуск в шахту горняков III-й смены, чтобы не допустить возможного присоединения их к акции протеста», - отметил Волынец.

Сегодня с горняками шахты «Горская» встретился глава Луганской ОВГА Сергей Гайдай. Он пообещал, что деньги на погашение долгов по зарплате шахтерам придут на казначейские счета уже на этой неделе.

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