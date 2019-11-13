Сегодня Рада рассмотрит законопроекты о рынке земли. «Слуга народа» охраняет трибуну

Сегодня Верховная Рада рассмотрит в первом чтении рассморит ряд законопроектов, которые предполагают открытие рынка земли сескохозяйственного назначения. Об этом сообщается на сайте парламента.



В частности, в повестке дня указан правительственный законопроект № 2178 и 10 альтернативных.



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Перед началом заседания депутаты монобольшинства из фракции «Слуга народа» заняли парламентскую трибуну. По всей видимости, это было сделано для того, чтобы ее не заблокировали оппоненты из других фракций.

Сегодня утром в Верховную Раду на заседание фракции приезжал президент Владимир Зеленский, который призвал депутатов от «Слуги народа» поддержать земельную реформу. Это подтвердил глава фракции СН Давид Арахамия во время общения с журналистами в кулуарах.



В парламент прибыл министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который будет представлять законопроект.



«Сегодня исторический день — в Верховной Раде будут рассматривать земельную реформу. Мы все знаем, что рынок земли в Украине «серый», «черный», какой угодно, но не прозрачный и не открытый. Он есть, но не для всех. Для «избранных», — написал он в Facebook.



Под стенами парламента проходит митинг противников открытия рынка земли.

Правительство обещает открыть рынок земли в октябре 2020 года. Президент Владимир Зеленский пообещал, что землю не будут продавать иностранцам и зарубежным компаниям.