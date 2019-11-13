В РФ запретили деятельность организации «Человек в беде», работающую на Донбассе

Министерство юстиции России по требованию Генпрокуратуры внесло в реестр «нежелательных» организаций чешскую неправительственную организацию «Человек в беде». Об этом сообщает «Громадське».



«Человек в беде» стала 19-й организацией в реестре. Это решение означает, что ее счета в России заморозят, дочерние отделения закроют, за продолжение работы ей грозит штраф, а ее сотрудникам административное и уголовное преследование.



Причины попадания в реестр не указываются.



С начала боевых действий на Донбассе весной 2014 года организация «Человек в беде» доставляла гуманитарную помощь жителям востока Украины. В 2016 году группировка «ДНР» отозвала у нее аккредитацию, но «Человек в беде» продолжила работу в регионе.



Организация «Человек в беде» была создана в 1992 году группой военных корреспондентов, чтобы оказывать гуманитарную помощь жителям зон военных конфликтов. Сейчас она работает более чем в 30 странах Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы, занимается также защитой прав человека и помогает в ассимиляции мигрантов.



С 2000 по 2005 год «Человек в беде» работала в России в Чечне. После им не продлили аккредитацию для работы из-за обвинений в связях с сепаратистами.



Доноры организации — Всемирный банк, Еврокомиссия, подразделения ООН, Госдепартамент США, фонд Open Society финансиста Джорджа Сороса, Национальный демократический институт правительства США и другие госструктуры и известные НКО.